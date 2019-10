Manovra: fonti P.Chigi, domani ultimo vertice per chiudere testo

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il governo si è aggiornato a domani per l’approvazione finale della manovra e per concordare l’invio del testo al Parlamento. Non ci sarà nessun Consiglio dei ministri, spiegano fonti di Palazzo Chigi, ma un nuovo vertice di maggioranza, alle 15.30, per chiudere definitivamente il testo della legge di bilancio.