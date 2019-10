Lega: Anzaldi, 'Salvini a Cartabianca risponda su Report e Retelit'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Stasera Salvini, da 48 ore in onda a reti unificate, sarà anche a Cartabianca: chissà se risponderà su Rai3 alle domande di Report su Savoini, Metropol, la propaganda facebook a pagamento sui minorenni. Chissà se su Retelit, sul quale per oltre un anno lui e la Lega sono stati in silenzio, dirà cosa sa, visto che il Consiglio dei ministri del 7 giugno 2018 che decretò l’uso del Golden power lo presiedeva lui proprio in sostituzione di Conte, costretto a non partecipare a causa del conflitto di interessi. Conflitto di interessi che ho denunciato in quei giorni mentre la Lega lo copriva". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

"Insomma: Salvini salvò Conte - prosegue Anzaldi - sostituendolo alla presidenza della riunione del Consiglio dei ministri e ora lo attacca?".