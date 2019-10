Roma: Salvini, 'non se ne può più della Raggi'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Non se ne può più della Raggi e di come è gestita la città, girando sento tanti romani che non ne possono più di questa amministrazione comunale e regionale". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Radio.

"Ragioniamo per assurdo: la Raggi non è capace di fare il sindaco, ma sa scegliere bene i suoi collaboratori, i suoi assessori e le persone nelle municipalizzate. Purtroppo non sa fare nemmeno quello, non sa fare squadra...", ha aggiunto.