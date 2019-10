Turismo: Assoimpresa, 'morte Cassarà grave perdita per la Sicilia'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La morte di Giuseppe Cassarà è una grave perdita per la Sicilia, privata di un imprenditore di alti principi, di un uomo di cultura e soprattutto di una persona per bene che, nel corso degli anni, ha saputo lasciare un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Assoimpresa si stringe alla famiglia in questo momento così doloroso". Così il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi commenta la morte del presidente di Federturismo Sicindustria.