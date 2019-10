Venezia: Giorgetti (FdI), 'ci vuole rispetto per le nostre Forze Armate''

Venezia, 29 ott. (Adnkronos) - “Innanzi tutto voglio esprimere sostegno nei confronti del Dirigente Scolastico Gianni Maddalon che ha svolto in maniera efficiente il proprio lavoro invitando due ufficiali della Marina e della Guardia di Finanza a ridosso della Festa delle Forze Armate. Come al solito alcuni docenti politicizzati hanno pensato di boicottare questo incontro nel nome della pace, mancando di rispetto ai nostri militari". Sulle polemiche scaturite dal caso dell’istituto veneziano Marco Polo, interviene così il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d’Italia Massimo Giorgetti.

"Voglio ricordare a tutti, che è grazie alle nostre Forze Armate se possiamo vivere in libertà ed esprimere le nostre opinioni. Bisogna portare rispetto per chi indossa una divisa ed è disposto a morire per la propria Patria e lavora notte e giorno, in Italia e all’estero, per la difesa della nostra sicurezza nazionale - sottolinea - Sono indignato come migliaia di altri cittadini e genitori e invito questi “(dis)insegnanti” a non perdere tempo con simili pagliacciate, ma a svolgere il proprio lavoro in modo dignitoso insegnando il valore di Patria, di senso di appartenenza e di rispetto delle Istituzioni", stigmatizza duramente Giorgetti.