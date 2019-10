Trapani: Mazara del Vallo, consegnati lavori dragaggio porto canale

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo mantenuto l'impegno preso con Mazara del Vallo e con i mazaresi, ponendo fine a una storia allucinante e disarmante, lunga nove anni. In un anno abbiamo realizzato ciò che non era stato fatto negli otto precedenti. Il dragaggio del Porto canale è un risultato della nostra politica che è fatta di obiettivi, responsabilità e soluzioni". Cosi il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante la cerimonia di consegna dei lavori per la pulizia del Porto canale alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

A effettuare i lavori, per un importo di 836 mila euro, sarà la Ecol 2000 srl di Messina. Un intervento di ripristino dei fondali del bacino portuale del Porto canale che Mazara del Vallo attendeva da quasi un decennio e che ora può essere avviato dopo il completamento di tutte le procedure burocratiche e nel pieno rispetto dei tempi tecnici. Il dragaggio produrrà grandi benefici al normale deflusso delle acque del fiume Màzaro esondato nel novembre scorso, e che ha causato ingenti danni ai natanti ormeggiati, con pesanti ripercussioni sul turismo da diporto e sulla marineria mazarese.