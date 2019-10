Riforme: tensioni governo ma maggioranza si impegna su due ddl costituzionali

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Mentre il post voto in Umbria ha scatenato fibrillazioni e tensioni nel governo, la maggioranza in Parlamento non sembra risentire della situazione. Anzi. Oggi in un vertice alla Camera sulle riforme Pd, M5S, Leu e Italia Viva hanno concordato l'iter per concretizzare i quattro punti dell'intesa siglata a inizio mese, sul pacchetto di misure 'contrappeso' al taglio dei parlamentari.

Si tratta di due provvedimenti da presentare in parallelo alla Camera e al Senato. E sopratutto si tratta di ddl costituzionali che hanno, per loro natura, un iter piuttosto lungo. Insomma, un'orizzonte di legislatura ben più ampio rispetto alle tensioni che caratterizzano queste ore. "E' stata una riunione assolutamente serena e costruttiva", riferisce più di un partecipante.

Nel merito nella riunione di oggi con i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato e il ministro delle Riforme, Federico D'Inca, si è convenuto di presentare un emendamento, a palazzo Madama, al ddl costituzionale per estendere il voto ai diciottenni al Senato. Mentre alla Camera verrà presentata una proposta di legge costituzionale della maggioranza che introdurrà tutte le modifiche concordate per accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari: omogeneizzazione della base elettorale di Camera e Senato, riduzione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica.