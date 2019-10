Aeroporti: Castaldo, 'bene Costa su Fiumicino, tutela cittadini e ambiente'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Dopo 12 anni il ministero dell'Ambiente ha detto il proprio, definitivo, 'no' all'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino. Non possiamo, dunque, che complimentarci con il ministro Costa per la scelta di responsabilità nel fermare l'ennesima colata di cemento a scapito del verde e e della qualità della vita dei cittadini. Da anni siamo al fianco del comitato Fuoripista e di chi ha voluto difendere la riserva naturale che circonda lo scalo aeroportuale e siamo fieri di apprendere, oggi, di essere stati sempre dalla parte giusta della storia”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, in merito alla bocciatura del progetto di ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino da parte della commissione tecnica di valutazione”.