Saipem: al via primo progetto energie marine in offshore paesi baschi (2)

(Adnkronos) - "Dando seguito all'accordo firmato lo scorso settembre - sottolinea Francesco Balestrino, Renewables and Green Technologies Business Development Manager della Divisione Xsight di Saipem- questa è la prima opportunità per Saipem di realizzare un progetto nel campo delle energie marine, coerentemente con la nostra strategia di diversificazione".

Si tratta, aggiunge, "di un’opportunità per dimostrare l'impegno di Saipem nel fornire ai propri clienti soluzioni sempre nuove e sostenibili. In particolare, il nostro obiettivo è l’applicazione dell’innovativa tecnologia WecPenguin alle infrastrutture tradizionali del mercato Oil & Gas, come l'efficientamento energetico delle piattaforme offshore e l'integrazione con altre fonti rinnovabili”.