Governo: Conte, 'italiano in scuole macedoni emoziona, scambi in crescita'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "L'italiano viene offerto come lingua aggiuntiva nelle scuole anche primarie della Macedonia del Nord: è una notizia che mi ha emozionato". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro della Macedonia del Nord Zoran Zaev.

"L'interscambio totale è in crescita del 13,6% rispetto al 2017 e anche lo stock di investimenti italiani in Macedonia del Nord. C'è già un interscambio di tutto rispetto ma ci siamo proposti di incrementare questi rapporti: c'è ancora tanto spazio per rafforzare questa cooperazione - sottolinea il premier -. Interessi concreti per le nostre aziende che possono sviluppare la loro attività nelle infrastrutture, energie, ambiente, difesa".