Ue: Conte, 'stop Albania e Macedonia Nord errore storico, riprendere subito negoziati' (2)

(Adnkronos) - Conte ricorda che l'Italia "sostiene da sempre l'integrazione" dei paesi Balcani in Ue. Nello scorso Consiglio europeo "avremmo voluto vedere avviare i protocolli di adesione, mai come quest'anno il vostro paese avrebbe meritato la fine di questa lunga anticamera" che dura, ricorda, dal 2005.

Il premier ha ricordato i "35 capitoli di verifica necessari", su ciascuno "ogni paese può esprimere il proprio veto" con "tutte le garanzie per consentire questo allargamento" e "ci resta difficile capire i concreti motivi di questo mancato" avvio dei negoziati. Come Italia "continueremo a lavorare" in questa direzione, poiché "l'integrazione europea è l'unica opzione possibile".

Dunque affida a Zaev "un messaggio per il tuo popolo: non lasciare che si lasci sopraffare da sentimenti di incertezza e delusione". "La nostra intenzione è riprendere al più presto i negoziati", già dal "Consiglio fissato per novembre" e "lavoreremo affinché si creino le condizioni", assicura a Zaev.