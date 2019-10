Teatro: Palermo, Consob porta in scena lo 'schema Ponzi' (2)

(Adnkronos) - A distanza di un secolo lo 'schema Ponzi' è ancora oggi di grande attualità. La maggior parte delle truffe finanziarie, via web o via telefono, si basa su quello stesso modello. L’iniziativa fa parte del mese dell’educazione finanziaria, promossa a ottobre dal Comitato per l’educazione finanziaria, l’organismo di cui Consob fa parte e che si occupa in ambito nazionale di favorire l’alfabetizzazione finanziaria degli italiani.