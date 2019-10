Umbria: Smeriglio, 'nel campo democratico serve uno shock' (2)

(Adnkronos) - "Basta parlare del Pd, basta risse, correnti, basta rifugiarsi in alleanze salvifiche. Non è sommando due debolezze che ce la caviamo. E lo dico io -prosegue Smeriglio- che ho auspicato e continuo a credere nel rapporto con il movimento 5 stelle. Ma questo dialogo non risolve il chi siamo noi, a quale parte della società vogliamo parlare, quale sistema valoriare esprimiamo. Si rafforza il rapporto con il governo e il movimento 5 stelle se portiamo nel palazzo un pezzo inascoltato e disilluso della società italiana. Serve uno shock politico culturale e organizzativo ora. Prima delle prossime regionali. Prima che sia troppo tardi".