Umbria: Smeriglio, 'nel campo democratico serve uno shock'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Di fronte a una sconfitta di queste proporzioni bisogna fermarsi a riflettere. Il campo progressista non ha una riconoscibilità specifica. Se vai in un mercato e chiedi cosa vuole Salvini tutti sanno rispondere, se chiedi cosa vogliono i democratici nessuno risponde la medesima cosa". Lo scrive Massimiliano Smeriglio, europarlamentare eletto nelle liste del Pd, in un intervento sul Manifesto.

"Non si capiscono i valori di fondo ne’ i punti programmatici bandiera. Non si può dire che stiamo al governo per il bene del Paese perché non lo capisce nessuno. Si sta al governo in una alleanza difficile per fare delle cose: un grande piano assunzionale per sanità, scuola, servizi pubblici, lavoro giovanile e parità di genere, transizione ecologica e investimenti in innovazione, università e ricerca".

"E servono biografie credibili. Non si sta al governo controvoglia, si sta convinti, per realizzare cose utili per gli italiani. Altrimenti meglio il voto. Il campo progressista e il Pd vanno rifondati da cima a fondo, in maniera radicale, il rischio di marginalizzazione è davanti ai nostri occhi. Serve una Bolognina capace di mettere in discussione tutto", sottolinea.