Sicilia: Pullara (Autonomisti), 'stop gioco a massacro, Musumeci scelto dai siciliani'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Non intendiamo partecipare a questo assurdo gioco al massacro nel centrodestra siciliano e ribadiamo la nostra lealtà al governatore Musumeci, la cui leadership nel panorama politico isolano gli è stata attribuita direttamente dagli elettori". Così Carmelo Pullara, capogruppo dei Popolari ed Autonomisti all'Ars.

"Assistiamo da giorni - aggiunge - a dichiarazioni di cui non capiamo il senso se non quello di rendere l'azione del governo regionale debole e privarlo di quel sostegno necessario per portare avanti le riforme annunciate da tutta la coalizione in campagna elettorale. Un gioco al massacro che vede tutti contro tutti e che sta gettando nello sconforto migliaia di famiglie siciliane che da questo governo invece si aspettano, perché ci hanno creduto e ci credono, la soluzione delle tante vertenze aperte ed ereditate dallo scorso governo. Il nostro augurio è che si chiuda una volta per tutte la fase delle risse, degli sgambetti assembleari, e si torni a parlare dei siciliani a viso aperto, nelle sedi opportune, evitando imboscate in Aula che offrono il fianco alle critiche delle opposizioni. Non sfuggirà a nessuno - conclude - che il presidente Musumeci sia sempre attento alle indicazioni e alle proposte che gli arrivano dalla sua, seppure risicata, maggioranza, come non sfuggirà a nessuno che lo stesso Musumeci non è persona che si lascerà logorare da atteggiamenti tesi a creare solo confusione".