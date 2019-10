Enogastronomia: 16 aziende siciliane premiate alla Golosaria di Milano (2)

(Adnkronos) - Riconoscimento per l’innovazione per il paniere alimentare del distretto dei mercati 'la Vucciria', per il packaging dell’olio dell’azienda agricola Centonze della provincia di Trapani e per l’originale contenitore da asporto per arancini della Cerere Fattore siculo di Adrano. Tra i premiati anche la selezione di mandorle della Loman di Cassibile e la valorizzazione dell’oliva autoctona calamigna operata dall’azienda agricola L’oro di Calamigna di Ventimiglia di Sicilia. All’appuntamento milanese erano presenti anche la storica torrefazione palermitana Morettino, caffè ufficiale dell’evento, e l’azienda dolciaria Fiasconaro di Castelbuono con tutti i suoi prodotti.

"Dopo la Lombardia che giocava in casa - ha sottolineato l'assessore alle Attività produttive della Regione siciliana Mimmo Turano - la Sicilia è stata la regione con la presenza più numerosa e qualificata a Golosaria. E' il segno di un settore agroalimentare dinamico e innovativo e la Regione farà tutto il possibile per incoraggiare questo trend di sviluppo". L’assessorato regionale alle Attività produttive ha finanziato la partecipazione delle cinquantuno aziende dell’Isola a Golosaria.