Enogastronomia: 16 aziende siciliane premiate alla Golosaria di Milano

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Successo per la Sicilia alla XIV edizione di 'Golosaria', la manifestazione milanese vetrina per le tendenze del mondo delle eccellenze enogastronomiche. Sono ben sedici le aziende del gusto dell'isola che sono state premiate nel settore dell’innovazione dal critico gastronomico e patron della manifestazione Paolo Massobrio.

Il premio è andato all’azienda rosolinese Aruci che ha reinterpretato alcuni dolci tipici a base di sesamo di Ispica e mandorle siciliane; a Bonsicilia di Acireale per le sue confetture a base di arance e curcuma; alla Bacchus di Salemi e al suo elisir 'Chiaro di Luna'; all'azienda Cancemi, custode dell'antico grano siciliano Perciasacchi e, sempre nel campo della varietà dei grani antichi, alla Molini del Ponte di Castelvetrano e alla Riggi di Caltanissetta. Riconoscimento anche all’azienda Caraci con i suoi prodotti a base di pistacchio di Bronte, al panificio Gitto dalla provincia di Messina con il 'biscotto di Cuddurra', al succo di melograno della Pomel di Marsala e all’azienda agricola Tudia di Petralia Sottana e alla Monil di Bronte per il gelo di fichi d’india non ancora sbarcato sul mercato.