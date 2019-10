Palermo: tratto di lungomare Foro italico intitolato a Arafat

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Da oggi un tratto del Foro Italico di Palermo porterà il nome di Yasser Arafat, premio Nobel per la Pace. "Nel 1996 Palermo ha intitolato una via della Città al premio Nobel Yitzhak Rabin, ucciso nel 1995 - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - e oggi un piazzale sul lungomare a Yasser Arafat che con Rabin ha condiviso il Premio Nobel. Gli accordi di Oslo si devono al loro coraggio perché hanno compreso che la pace può superare e supera vecchie inimicizie tra i popoli. Sarebbe importante, e io nutro speranza, che si possa tornare allo spirito di Oslo e ad una duratura pace tra i popoli".

L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Palermo, dalla Rete palermitana di solidarietà 'Con la Palestina nel Cuore' e da Ciss e si inserisce nell'ambito delle iniziative organizzate in città per rimettere al centro dell'attenzione i diritti del popolo palestinese. "E' indicativo - ha detto il nipote di Arafat Nasser Al-Kidwa - che una città come Palermo abbia scelto di onorare un posto così bello con il nome di Yasser Arafat, come simbolo di pace nel Medio Oriente e di riconciliazione tra due popoli: quello israeliano e quello palestinese".

Alla cerimonia erano presenti anche gli assessori comunali Adham Darawsha, Giusto Catania, Roberto D'Agostino, Giovanna Marano e Maria Prestigiacomo, il console generale del Marocco Fatima Baroudi, il rappresentante della Comunità palestinese in Sicilia Fateh Hamdan e il presidente della Consulta delle Culture Ibrahima Kobena.