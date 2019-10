Auto: De Felice (Intesa Sp), 'Germania vale 20% filiera italiana'

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - “L'insieme dei settori italiani che producono per la filiera automobilistica tedesca sono colpiti per il 20% dal rallentamento della produzione in Germania”. Lo ha detto il capo economista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, a margine della presentazione del rapporto Analisi dei settori industriali di Intesa Sanpaolo e Prometeia a Milano. “Dagli pneumatici ai freni agli acciai speciali la Germania vale il 20% del nostro mercato di destinazione”, ha spiegato De Felice. “Un rallentamento così forte dell'industria automobilistica tedesca, pari al 12%, ha un impatto importante sulla produzione di componentistica per l'auto italiana”, ha aggiunto.