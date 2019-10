Migranti: Saviano, 'governo buoni a nulla più intollerabile di attenzione becera Salvini'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "I 104 naufraghi salvati dalla Ocean Viking, nave gestita dalle Ong Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee, si trovano nel tratto di mare fra Libia e Italia, bloccati da 11 giorni, come se al governo ci fosse un Salvini qualunque. E in mare ci sono anche, da 3 giorni, i 90 naufraghi soccorsi dalla Alan Kurdi". Così, Roberto Saviano. "Tranquilli sovranisti e simpatizzanti, nessun governo aprirà mai i porti - dice - Giuseppe Conte ringrazia la Guardia costiera libica (che spara su migranti e Ong e che nomina a capo della Guardia Costiera di Zawiya il criminale Bija. Vi ricordo che a causa delle sue minacce, due giornalisti italiani, Nello Scavo e Nancy Porsia sono stati messi sotto protezione) perché “ogni giorno contiene centinaia – ma proprio centinaia – di migranti”. "Contiene", avete letto bene. E Zingaretti risulta non pervenuto".

"C’è una sua dichiarazione sulla Ocean Viking, ma risale a settembre: si trattava di un altro salvataggio e di altri naufraghi. Le persone che da 11 giorni sono in mare e che aspettano l'assegnazione di un Place of Safety non sono state evidentemente “contenute” e non meritano nemmeno un tweet", prosegue Roberto Saviano.

"Farvi sentire in pericolo, invasi, depredati è l'unico modo che questo governo - come quelli venuti prima e quelli che seguiranno - ha per distrarvi da palesi incapacità politiche e dalla necessità di mantenere un potere che è effimero, ma che loro vorrebbero eterno. Il silenzio di questo governo di buoni a nulla ma capaci di tutto è addirittura più intollerabile dell'attenzione becera e feroce di Matteo Salvini", conclude Saviano.