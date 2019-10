Industria: Patuanelli, 'al lavoro per delineare quadro proposte per sistema produttivo'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Mi interessa delineare un quadro di proposte che faremo nei prossimi mesi e che dovranno accompagnare nostro sistema produttivo ad uscire da una crisi molto complessa. Il tempo responsabilità è arrivato in cui è necessario ma non solo che la politica faccia la sua parte". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo all'assemblea Unioncamere di Treviso.

Il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, rileva il ministro, "ci ha mostrato un quadro complicato" in cui ci troviamo, "in cui molte imprese hanno chiuso, in cui l'Europa è il malato economico del mondo e dove l'economie si fanno la guerra, con i dazi, dove il tessuto produttivo è molto frammentato. E le pmi subiscono la crisi più degli altri. Sono qui ad ascoltare, capire e comprendere per decidere insieme a voi la strada che dobbiamo percorrere. Non dobbiamo guardare al giorno stesso o al giorno dopo ma abbiamo bisogno di programmazione", aggiunge Patuanelli.