Quercus: cede a Gac 100% Quercus Assets Selection (2)

(Adnkronos) - La piattaforma vanta inoltre un parterre di investitori istituzionali di livello, italiani e internazionali, fra i principali Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni e Assicurazioni. Quercus ha inoltre all’attivo una joint venture con Swiss Life nel mercato fotovoltaico per impianti di grandi dimensioni in Italia. Green Arrow Capital prosegue dunque nella strategia di crescita aggregativa, che ha permesso al Gruppo di diventare in pochi anni una realtà unica, leader nel panorama degli Investimenti Alternativi, creando una delle più importanti piattaforme indipendenti nel mercato italiano e pan-europeo.

"Siamo davvero soddisfatti di questa operazione che ci permette di posizionarci tra i più grandi operatori indipendenti a livello paneuropeo per gli investimenti alternativi, con una raccolta storica che oggi si avvicina ai 2 miliardi di euro", sottolinea Eugenio de Blasio, Fondatore e Ad di Green Arrow Capital. In pochi anni, aggiunge, "abbiamo raggiunto i traguardi che ci eravamo prefissati portando a termine due grandi acquisizioni, prima con Quadrivio e oggi con Quercus. Abbiamo portato avanti una strategia di crescita aggregativa nelle tre aree di gestione, mettendo a sistema il track record unico e le competenze di tutto il team, con la volontà di diventare l’interlocutore preferenziale per gli investitori istituzionali in Italia e in Europa".

Con la cessione di questa piattaforma, costruita nei primi 10 anni di attività, commenta Diego Biasi, co-fondatore e Ceo di Quercus Investment Partners, "Quercus si accinge a chiudere con successo un primo capitolo della sua storia, per iniziare un nuovo ciclo di investimenti grazie al supporto di alcuni investitori strategici internazionali. Il mercato delle rinnovabili sta continuando ad evolversi e le nostre politiche di investimento mirano ad estendersi al di là della tradizionale produzione di energia, spaziando in segmenti di mercato nuovi che stanno prendendo piede velocemente".