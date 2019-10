Autonomie: Boccia, 'chiesto a Maroni di lavorare con noi'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Ieri sera a Trani ho chiesto all’ex Presidente Maroni di entrare nella commissione che lavorerà con me sull’autonomia differenziata. Se non mettiamo insieme persone competenti, anche con visioni diverse, l’autonomia differenziata non la faremo mai!". Lo scrive in un tweet il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.