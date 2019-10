Umbria: Di Maio, 'alleanza andava tentata, ora certi non sia soluzione' (2)

(Adnkronos) - Il voto in Umbria "certifica che quest’esperimento" delle alleanze sul territorio "non ha funzionato. Ci abbiamo provato - scrive ancora Di Maio - perché era troppo tempo che si sosteneva che andando insieme avremmo rappresentato un’alternativa, ma è emerso un dato di fatto: che allo stesso modo, sia che stiamo con il Pd che con Lega al governo, il MoVimento perde consenso. Succede perché non abbiamo mai considerato l’ipotesi di governare con altre forze politiche, ma è anche vero che, per evitarlo, sarebbe servito il 51%".

"Questo dato però non deve abbatterci - suona la carica ai suoi il capo politico del M5S - Quando nel 2013 dicevamo 'in parlamento ci alleeremo con chi ci sta sui nostri temi', il MoVimento ha sempre rivendicato il suo ruolo di movimento post ideologico, provando ad oltranza a far capire che non esistono idee di destra o di sinistra, bensì solo idee valide o meno valide. E per me si deve continuare ad oltranza a far passare questo concetto".

"Siamo la terzia via, che va oltre la destra e la sinistra. E questa diversità - secondo Di Maio - dobbiamo rimarcarla di più: da sempre rappresenta il nostro punto di forza". Per il capo politico dei pentastellati, "adesso non possiamo che pensare con umiltà al MoVimento 5 Stelle. Abbiamo diverse occasioni per ricominciare con lo spirito giusto. Dobbiamo azzerare tutte le aspettative e ricominciare da zero. A me non interessa la percentuale, a me interessa che quando presentiamo una lista alle comunali o alle regionali, permettiamo a cittadini che combattono battaglie importanti per il loro territorio di entrare nelle istituzioni. Senza sacrificare ciò in cui crediamo".