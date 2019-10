Umbria: Di Maio, 'alleanza andava tentata, ora certi non sia soluzione'**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In Umbria ci abbiamo provato, quello delle alleanze con altre forze politiche in occasione delle regionali era un tema che ci portavamo avanti da troppi anni. Adesso abbiamo la certezza che non rappresenta la soluzione". Lo scrive il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio su Facebook, in un lungo post sul voto in Umbria.