Umbria: Alfieri, 'segnale chiaro, alleanze caso per caso'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La sconfitta è netta, dall’Umbria arriva un segnale chiaro. Le alleanze vanno scelte valutando territorio per territorio senza forzature. La collaborazione per la guida del Paese va costruita e coltivata giorno per giorno con responsabilità e senza ansie di protagonismo, a partire dal lavoro sulla Manovra. Il Pd tuttavia tiene ma é una magra consolazione: la verità è che si può ripartire solo non abbandonando la vocazione maggioritaria”. Lo dice, in una nota, il senatore del Pd Alessandro Alfieri, coordinatore nazionale di Base riformista.