Umbria: Finco (Veneto), 'risultato storico, conferma buongoverno della Lega'

Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - “Quello raggiunto in Umbria è un risultato storico, l’ennesima conferma che il buongoverno di un territorio ripaga sempre. E soprattutto che i cittadini hanno capito che la Lega è il partito della buona amministrazione, e non degli estremisti come la propaganda di sinistra si sforza di dipingerlo, ormai inutilmente”. Nicola Finco, Capogruppo in Consiglio regionale del Veneto della Lega, commenta così le elezioni regionali in Umbria dove la candidata della coalizione di Centrodestra ha superato il 57% delle preferenze e la sola Lega ha sfiorato il 37%.

“L’esito del voto, se mai ce ne fosse stato bisogno, non fa altro che ribadire che la Lega propone buoni amministratori locali - continua Finco - l’ennesima conferma degli ottimi risultati raggiunti da quelle Regioni, come il Veneto, dove la Lega ormai governa da anni e che sono punto di riferimento per il resto d’Italia. Basti pensare all’ultima griglia Lea, elaborata dal ministero della Salute in base a indicatori raccolti nelle categorie Ospedale, Distretto e Prevenzione, che vede la nostra Regione in testa alla classifica per l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. Un dato di fatto che ormai anche i cittadini di quelle che erano definite “roccaforti rosse” ormai non possono più sottovalutare”.

“Congratulazioni quindi al nuovo governatore umbro Donatella Tesei - conclude Finco - e a tutto il suo gruppo: a loro auguriamo buon lavoro e ribadiamo la nostra massima disponibilità a collaborare nell’interesse dei cittadini”.