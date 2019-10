Hallowen: all'Hard Rock Cafe Venezia tre show live

Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - Scheletri, streghe, zombie, vampiri, fantasmi, pipistrelli e zucche stanno per popolare Bacino Orseolo e l’Hard Rock Cafe Venezia è pronto ad accoglierli per la festa più terrificante dell’anno. Giovedì 31 Ottobre, dalle ore 19 fino a chiusura, Hard Rock Cafe Venezia propone ai fan l’Halloween Party a ingresso gratuito con tre consecutivi dj set da paura per sei ore no stop di musica tutte da ballare.

A dare il via alla serata sarà il dj set rock pop rock di Roberto Meneghello per poi proseguire con la performance dalle tinte hip hop e rock di Massimo Boraso alias DJ B. Il gran finale è affidato, invece, a Gorgio Gozzo from Rumatera. Il dj set dalla personalità rock ma soprattutto giocosa, ironica e irriverente travolgerà gli “ammici” al Cafe del Rock.

Tra piatti e mixer, il toso de campagna, voce e basso della band più casinista del nord est proporrà uno show alla consolle a tutto divertimento. Per tutta la serata, gli amanti dell’horror avranno la possibilità di essere truccati, a tema e gratuitamente, da truccatori professionisti della Ima make up academy.