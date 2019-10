Umbria: Figuccia (FI), 'Pd-M5S matrimonio fallito, dem li hanno trascinati nella fossa'

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "I risultati elettorali dell'Umbria raccontano chiaramente il fallimento del matrimonio Pd-Cinque Stelle. E' ormai chiaro a tutti come i due andranno presto al divorzio in funzione della loro incapacità di portare risultati al Paese. Il Pd ha tirato nella fossa il M5S e adesso entrambi usciranno difficilmente dalla palude considerato che nessun risultato in termini di sviluppo, occupazione e infrastrutture è arrivato in Italia e tanto meno al sud". Così il deputato dell'Udc all'Ars Vincenzo Figuccia.

"Quanti immaginano un centro-destra diverso da quello a trazione conservatrice si sbagliano - aggiunge - E già forte quel vento che dal Sud spazzerà via i vecchi dinosauri della politica".