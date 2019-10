Umbria: male prima prova con M5S, Zingaretti 'riflettere su scelte da fare'/Adnkronos

Roma, 28 ott. (Adnkronos) (di Mara Montanari) - Male la prima. Che magari rischia di essere pure l'ultima. La strategia dello stato maggiore Pd, ribadita anche ieri all'assemblea dei sindaci dem da Nicola Zingaretti e da Dario Franceschini alla vigilia del voto, si è scontrata stanotte con il risultato del voto in Umbria. Gli elettori, quelli del Movimento soprattutto, non hanno premiato l'esperimento Pd-M5S.

Tante le ragioni della sconfitta in una regione che già da tempo non è più 'rossa'. Ma la portata della vittoria del centrodestra a trazione Matteo Salvini, lo scarto tra le due coalizioni mette inevitabilmente una mina sul progetto di alleanza organica con i 5 Stelle perseguito da Zingaretti. E di certo enfatizza i dubbi di quanti, sia nel Pd che nel Movimento, sono perplessi su quella prospettiva. Dal M5s arriva l'ammissione: "l'esperimento è fallito". Un esperimento, invece, che per il premier Giuseppe Conte "sarebbe un errore interrompere".

Il dibattito interno al Pd si è appena aperto e Zingaretti per primo non si sottrae: "Rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare". Ma il segretario Pd punta anche il dito su chi, Italia Viva di Matteo Renzi innanzitutto, non ha contribuito a creare le condizioni migliori per il voto in Umbria: "un voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo".