Umbria: Renzi al Messaggero, 'patto non funziona, Conte? Non ha tocco magico'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto in Umbria mi dà ragione: quel patto elettorale non funziona. Ciò significa che c’è uno spazio politico enorme, una prateria sconfinata per Italia Viva. Il cui progetto non di certo quello di intrupparsi con i grillini". Lo dice Matteo Renzi in un articolo su Il Messaggero.

La 'foto di Narni', alla quale Renzi non ha partecipato, e la decisione di trasformare la partita regionale in nazionale "per Renzi -si legge sul quotidiano romano- è stato un grave errore. E giudica un atto di arroganza aver considerato Conte l’uomo dei miracoli e dal tocco magico, quello capace di ribaltare una sconfitta annunciata. Anche perché, come dimostra il pessimo risultato di Bianconi, secondo il capo di Italia Viva, Conte non ha né il tocco magico, né può fare miracoli: una cosa è l’indice di gradimento che gli accreditano i sondaggi, un’altra sono i voti che porta", si legge su Il Messaggero. "In estrema sintesi, per l’ex premier la scelta di schierare il presidente del Consiglio è stato un boomerang. Un errore grossolano, inspiegabile e clamoroso, motivato esclusivamente dalla volontà del capo 5Stelle di inserire anche Conte nel gruppo degli sconfitti".