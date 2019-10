Umbria: Calenda, 'grande amarezza se risultato confermato'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Grande amarezza per il risultato, se confermato. Non sento di dire di più". Carlo Calenda, tra i più critici sull'alleanza Pd-M5S, commenta così all'Adnkronos i primi exit poll in Umbria che danno in netto vantaggio il centrodestra con Donatella Tesei.