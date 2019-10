Hallowen: meglio all'italiana, boom di richieste per le zucche padovane (3)

(Adnkronos) - La zucca più diffusa, ricorda Coldiretti, resta quella da cucina che può essere utilizzata sia per preparazioni salate sia per dolci, abbinata a pasta, carne, formaggi e torte. La zucca da cucina più nota è sicuramente la zucca “Violina”, ideale se abbinata alla pasta fresca o al riso, insieme alla pregiata varietà “delica” molto presente nella nostra provincia. Con l’affermarsi della notte di Halloween si è aperto un nuovo mercato, quello delle zucche da intaglio. Si tratta di zucche tonde “giganti” di colore giallo-arancione, in genere non commestibili, che si prestano all’intaglio, una attività che richiede comunque attenzione per evitare di rovinare la zucca, ma anche di farsi male, in quanto si usano strumenti affilati.

L’altra categoria di zucca che si sta affermando in Italia, conclude Coldiretti, è quella ornamentale: si tratta di zucche di ogni tipo, che si differenziano per le dimensioni (di piccola taglia oppure enormi) per la forma (allungate a forma di tubo, a trombetta, a cappello, schiacciate, a spirale, tonde), per la buccia (rugosa, bitorzoluta, costoluta, liscia) e per il colore (di ogni tonalità, dal verde al rosso accesso, passando per zucche striate).