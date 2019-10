Hallowen: meglio all'italiana, boom di richieste per le zucche padovane (2)

(Adnkronos) - “Quest’anno la produzione è stata soddisfacente e possiamo contare su una buona qualità.- spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova nonché impegnato anche nella coltivazione delle zucche – La produzione media complessiva si aggira sui 75 mila quintali di zucche, destinate ad essere consumate tra l’autunno e l’inverno e, in minima parte,anche come elemento decorativo. Il prezzo è in aumento, a partire da una media circa 1,30 euro al chilo per la varietà delica o intorno all’euro al chilo per la violina, ma le quotazioni possono salire in base alla qualità e alla tipologia della zucca, ma anche alla maggiore richiesta di questi giorni”.

Alla zucca da gustare, ottima per i risotti, per svariati secondi piatti e persino per i dolci, e alle zucche da intaglio Coldiretti dedica alcuni appuntamenti e occasioni di acquisto. Al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, mercoledì 30 ottobre al pomeriggio, i produttori presenteranno le zucche a “km zero” coltivate nella provincia, con dimostrazioni pratiche sia su alcune ricette che sugli intagli per ottenere le forme più originali e mostruose per Halloween.