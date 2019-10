Mediaset: direttivo Asr, azienda riapra tavolo News Mediaset

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "È essenziale riprendere la trattativa ed è necessario che sia bloccata la data dell'11 novembre contenuta nelle lettere individuali di trasferimento per riaprire il tavolo". Il Direttivo di Stampa Romana in una nota sostiene e fa suo il documento dell'assemblea romana di News Mediaset e invita l'azienda "a riprendere il confronto con il Cdr, accompagnato da Fnsi, Stampa Romana e Alg, facendosi carico delle questioni sociali e familiari dei colleghi e delle colleghe, indicando la cornice industriale in cui si dovrebbero inserire i trasferimenti a Milano". Il Direttivo, si legge nel documento approvato all'unanimità, "sosterrà tutte le azioni che la redazione vorrà mettere in campo".