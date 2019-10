Dl imprese: Alleanza Coop, workers buyout strumento importante

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "I workers buyout sono uno strumento importante perché permettono di salvare occupazione e reddito rendendo protagonisti i lavoratori sul territorio. Rappresentano il segno tangibile di quello che la cooperazione permette di realizzare in risposta a situazioni di crisi". Così Alleanza delle Cooperative accoglie con favore l’emendamento approvato dalle commissioni riunite Industria e Lavoro del Senato nel dl 'salva-imprese' sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, 6,5 milioni in tre anni.

"Auspichiamo, inoltre -sottolinea l’Alleanza- che il Parlamento approvi analoghe misure di sostegno per casi di difficoltà nella successione e trasmissione dell’azienda, in modo da favorire il coinvolgimento mutualistico dei lavoratori nella proprietà e nel governo delle imprese anche quando non vi siano situazioni di crisi".