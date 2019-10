Migranti: naufragio Lampedusa, pm 'difficile recupero degli altri tre corpi in fondo al mare'

Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - "Le speranze di riuscire a dare una degna sepoltura agli altri tre copri ancora in fondo al mare diminuiscono di giorno in giorno, purtroppo". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Vella, Procuratore aggiunto di Agrigento, che coordina l'inchiesta sul naufragio del 7 ottobre a Lampedusa, costato la vita ad almeno 25 persone. Ventidue i corpi finora recuperati, mentre altre tre copri si trovano ancora nei pressi del relitto andato a fondo con oltre 50 persone a bordo. Ma potrebbero esserci altre vittime in fondo al mare a sei miglia da Lampedusa.

"Il maltempo prosegue da giorni - dice ancora Vella - le ricerche dei nuclei sommozzatori della Guardia costiera continuano ma è molto difficile riuscire a portarli in superficie".

"I gas sprigionati all'interno dei corpi - spiega ancora il magistrato - potrebbero portarli verso la superficie e a quel punto le forti correnti potrebbero allontanarli. Insomma, sarebbe come cercare un ago in un pagliaio. Ma la corsa contro il tempo degli uomini della Guardia costiera prosegue".