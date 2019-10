L.elettorale: Pd, 'voto Canada smentisce Lega su referendum per maggioritario' (2)

(Adnkronos) - "In astratto -continuano Ceccanti e Parrini- i sistemi a base integralmente uninominale maggioritaria possono anche produrre un terzo difetto, in questo caso assente: a seconda di come si combinano i risultati vi può essere anche un super-vincitore in seggi anche un numero basso di voti. Questi difetti, peraltro, non sono per niente superati neanche da un sistema a doppio turno di collegio che li ripropone in modo pressoché identico".

"Si possono scegliere finalità diverse, è una scelta politica, ma ogni scelta impone poi che gli strumenti siano coerenti col fine. Nel caso in cui si decida di volere un sistema che costruisca una maggioranza in sede elettorale a favore di chi abbia ottenuto più voti e senza che la vittoria in seggi sia eccessiva bisogna abbandonare i collegi uninominali e puntare su un premio di maggioranza".