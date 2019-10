L.elettorale: Pd, 'voto Canada smentisce Lega su referendum per maggioritario'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "A prescindere dalla questione dell’ammissibilità, la soluzione proposta per via referendaria da Calderoli, ossia un sistema tutto fondato su collegi uninominali maggioritari, non è affatto coerente con la finalità che Calderoli enuncia, ossia la formazione di una chiara maggioranza in sede elettorale. Lo si vede dalle elezioni canadesi di oggi, dove si sono verificati due dei tre possibili difetti di quel sistema, se si vuole assumere quella come finalità più importante". Lo sottolineano in una nota i capigruppo Pd in commissione Affari Costituzionali di Camera e Senato, Stefano Ceccanti e Dario Parrini.

"Il primo difetto è che il vincitore in voti può non essere il vincitore in seggi perché può avere un elettorato molto concentrato che gli fa vincere alcuni seggi con molti voti di margine, ma che gliene fa perdere molti per pochi voti rispetto a un avversario che li abbia meglio distribuiti. In voti ha vinto il Partito Conservatore con uno scarto di circa duecentomila suffragi, pari ad un vantaggio dell’1,3%. In seggi ha invece vinto il Partito Liberale, 157 a 121".

"Il secondo difetto è che, se si inserisce questo sistema in presenza di una frammentazione del sistema dei partiti con aree del Paese in cui i partiti dominanti sono più di due, non si produce affatto una maggioranza in seggi: infatti i 157 dei Liberali sono inferiori di 13 alla maggioranza di 170 sui 338 complessivi".