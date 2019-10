Russiagate: Conte domani al Copasir, 'sereno, caso si scioglierà come neve al sole'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - E così domani Conte affronterà finalmente la vicenda degli incontri del ministro americano della Giustizia, William Barr, con i vertici italiani dell'intelligence. Chiarendo, o quanto meno tentando di chiarire, un caso che è deflagrato nel momento in cui è venuto alla ribalta che un componente del governo americano ha visto a Roma gli 007 italiani per avere informazioni su Joseph Mifsud, il professore maltese figura chiave del Russiagate. Il docente della Link Campus University è infatti accusato dai circoli vicini a Donald Trump di essere stato l’agente provocatore che da Roma ha dato il via a una complessa macchinazione contro l’allora candidato repubblicano.

L'audizione di Conte dovrebbe durare circa due ore, il neo presidente Volpi è pronto a chiedere al presidente del Consiglio le motivazioni per cui non sono stati informati né il Comitato e né i ministri competenti circa l’incontro, autorizzato dallo stesso presidente del Consiglio, tra il ministro americano e i servizi segreti italiani.

Sotto la lente di ingrandimento dei membri del Copasir i due viaggi a Roma di Barr e del procuratore federale John Durham, impegnati su una indagine che vede protagonista Robert Mueller sulle ingerenze russe nella campagna elettorale del 2016 negli States. Per questo, dopo Conte, il Comitato ascolterà nelle prossime sedute il direttore del Dis, Gennaro Vecchione, Luciano Carta (Aise) e Mario Parente (Aisi), nonché tutti i ministri d’interesse del governo giallorosso poiché gli incontri tra gli 007 italiani e il 'Guardasigilli' statunitense sono avvenuti a ridosso della nascita del nuovo esecutivo.