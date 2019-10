Ex-Ilva: Pd attende Patuanelli, 'assuma nostro odg'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Ci aspettiamo che il ministro Patuanelli assuma il nostro odg" sull'Ilva. Alan Ferrari lo dice ai cronisti lasciando l'assemblea del gruppo Pd al Senato sul decreto Imprese. I dem, riferiscono fonti parlamentari, si aspettano che il ministro faccia un "passaggio importante" su Ilva che è il "punto vero" del decreto.

Ieri i dem hanno presentato un odg, insieme a Italia Viva, nel quale si chiede che "la permanenza dell'attività produttiva del complesso siderurgico dell'ex-Ilva di Taranto" garantendo "i livelli occupazionali diretti e quelli legati all'indotto". Il tutto in un quadro 'green' ovvero di una "progressiva decarbonizzazione dell'impianto".

Durante l'assemblea del Pd al Senato, c'è stato in particolare un intervento critico da parte di Valeria Fedeli. L'ex-ministro, viene riferito, pur comprendendo le ragioni di mantenere intatta la maggioranza parlamentare di fronte alle impuntature dei 5 Stelle, si augura che questo modo di fare non diventi un precedente. "Non è un passagio facilissimo", si spiega.