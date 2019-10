Manovra: M5S, in commissione Bilancio nessuna fronda contro Di Maio

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Siamo costretti ad intervenire per smentire nuovamente quanto riportato dal 'Corriere della Sera' circa una fronda nella nostra commissione contro il capo politico Luigi Di Maio". Lo affermano i deputati M5S membri della commissione Bilancio della Camera.

"Nessuno -aggiungono- ha intenzione di abbandonare il Movimento 5 Stelle, né ci troviamo in alcun modo in disaccordo con quanto sostenuto dal nostro capo politico, che porta ai tavoli delle trattative le nostre istanze. Avevamo espressamente chiesto il carcere per i grandi evasori e di rivedere l'ipotesi di multa sul mancato utilizzo dei Pos finché non si fosse trovata una soluzione per abbattere i costi di commissione legati all'utilizzo delle carte di credito. E questo abbiamo ottenuto".

"Siamo molto soddisfatti, riteniamo infatti che i piccoli debbano essere incentivati a non evadere, anche attraverso una riduzione della pressione fiscale, e non massacrati con nuovi costi. Ci auguriamo che d'ora in avanti ci sia maggiore attenzione e professionalità da parte di un quotidiano prestigioso quale il 'Corriere della Sera'".