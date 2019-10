Manovra: Savini (Fi), 'governo spinge ceto medio verso il basso'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Il governo sta spingendo il ceto medio verso il basso, complicando la vita e aumentando le tasse a chi lavora e produce. In Italia l’ascensore sociale è fermo al piano terra, non c’è possibilità per i giovani capaci di emergere e farsi strada e, se per caso qualcuno si mette in proprio e ci riesce, magari aprendosi una partita Iva, arriva subito la sinistra a punirlo e a riportarlo indietro". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Elvira Savino.

"E’ ora che l’Altra Italia, quella del buonsenso, si faccia sentire e sposi la battaglia del presidente Berlusconi e di Forza Italia contro l’oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria”, conclude l'esponente forzista.