Manovra: Costa, 'plastic tax? tenere fuori le bioplastiche'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Il provvedimento legato alla Legge di Bilancio che tassa gli imballaggi in plastica, ovvero la plastic tax, "è un buon percorso ma bisogna declinarlo. Ad esempio, secondo me, va tenuto fuori tutto ciò che è compostabile o bio". Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine della presentazione del progetto ‘Humans Save the Sea’ alla Casa del Cinema di Roma. Secondo il ministro, bisogna "abituare il cittadino a fare dei percorsi e a saper scegliere. Se tassiamo tutto chiaramente il cittadino non si orienta più".