Autonomia: Ruocco, 'inizia operazione-verità in commissione'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Oggi entra nel vivo in Commissione Finanze l’operazione verità sull’autonomia differenziata, da me fortemente voluta, con l’audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi". Lo dice Carla Ruocco, presidente commissione Finanze della Camera.

"È finalmente arrivato il momento di dare delle risposte alle domande 'scomode': la destinazione finale degli investimenti ordinari, l’esclusione di servizi pubblici dai fabbisogni standard del Sud Italia, la ripartizione dei fondi di solidarietà ai Comuni, il numero degli organici dei dipendenti pubblici in rapporto agli abitanti nelle varie regioni, ecc".

"Questo è un lavoro necessario per rovesciare le tante fake news che alimentano l’attuale dibattito sull’autonomia. Lavoreremo d’intesa con il Ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, andando oltre la propaganda elettorale, fissando dei punti fermi e definendo i criteri cardine dell’autonomia. I dettami costituzionali vanno rispettati!”.