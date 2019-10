Umbria: Verini, 'Salvini nasconde Tesei perchè ha massacrato bilancio Montefalco'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Come si fa a candidare a presidente della Regione uno che ha il comune in bancarotta? Questo è quanto ha detto Salvini a proposito delle prossime elezioni regionali in Calabria". Lo dichiara il commissario del Pd in Umbria, Walter Verini.

"Allora chiediamo noi a Salvini come si fa a candidare a presidente della Regione Umbria un ex sindaca come Donatella Tesei che ha massacrato il bilancio del comune di Montefalco? È questo infatti il motivo per cui l'ha nascosta per tutta la campagna elettorale, usando l'Umbria come una clava per sue ciniche speculazioni propagandistiche".