Manovra: Patuanelli, 'sostegno a investimenti imprese'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Ma "c'è bisogno di creare un ambiente più vicino a chi ogni giorno si adopera e offre lavoro: in questa direzione il primo passo è assicurare la certezza di regole e misure, così da garantire la possibilità di programmare con razionalità gli investimenti in azienda". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Guardando all'Europa, "lavorerò tenacemente perché in Europa si riescano a rivedere le regole fiscali con l'obiettivo di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti dello Stato per il futuro sostenibile", aggiunge Patuanelli nel corso della cerimonia per la consegna delle insegne dei cavalieri del lavoro al Quirinale.