Manovra: Misiani, 'su flat tax ha prevalso forfettario' **

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "C’era un confronto per la determinazione dei costi tra analitico e forfettario, ha prevalso la scelta, che considero di assoluto buonsenso, di proseguire con il forfettario per semplificare la vita dei contribuenti". Lo ha riferito il viceministro dell’Economia Antonio Misiani a proposito della Flat tax per le partite Iva fino a 65 mila euro.