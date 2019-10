Imprese: Patuanelli, 'rallentamento economia non spaventi'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Siamo nel mezzo di una fase di rallentamento dell’economia globale che, per quanto attesa, avrà ripercussioni anche in Europa" ma "non dobbiamo spaventarci per lo scenario che ci attende: più che il domani, sinceramente temo l’atteggiamento di chi per tornaconto crede sia meglio non parlarne o tergiversare". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso della cerimonia per la consegna delle insegne dei cavalieri del lavoro al Quirinale. "Adesso è il momento di lavorare ancor di più per affrontare insieme il prossimo futuro in un’Europa più coesa e in un Paese più solidale" spiega il ministro.