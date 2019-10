Manovra: Conte, 'vogliamo ridurre fino ad azzerare commissioni su Pos'**

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non vogliamo affatto punire o criminalizzare nessuna categoria né imporre penalizzazioni per chi utilizza i contanti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea di Confesercenti rimarcando che "questo messaggio, che è passato, è completamente sbagliato. Vi assicuro - ha detto - che chi continuerà a utilizzare il contante non riceverà nessuna conseguenza negativa. L’obiettivo è cercare di premiare la diffusione degli strumenti digitali con incentivi e attraverso una congrua riduzione delle commissioni", fino ad "azzerare le commissioni" per i micro pagamenti.